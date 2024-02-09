Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

Как отметили в МО РФ, генералу армии также доложили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск ознакомился с материалами объективного контроля уничтожения ряда вражеских целей, таких как реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении", - сказали там.

В ведомстве отметили, что Шойгу также доложили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики.