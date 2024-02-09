Шойгу поручил особо контролировать непрерывное снабжение группировок войск в районах СВО

Министр обороны РФ дал поручение во время посещения штаба Объединенной группировки войск

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения штаба Объединенной группировки войск поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции", - информировали в ведомстве.