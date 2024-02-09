Шойгу поручил выделить ударные средства группировке войск прикрытия госграницы

Министр обороны также проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу после проверки работы штаба группировки войск прикрытия государственной границы РФ поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе рабочей поездки министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы РФ. Глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной гвардии Российской Федерации по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий. Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - отметили в ведомстве.