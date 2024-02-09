В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта управления ВСУ на донецком направлении

Вертолеты Ка-52М ударили ракетами по цели противника

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вертолеты Ка-52М армейской авиации ВКС России уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по противнику на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.

"После получения боевой задачи в составе смешанной тактической группы был произведен взлет, выход в район цели на северодонецком тактическом направлении с последующим ее подавлением и уничтожением. Противник в крайнее время перестал подтаскивать тяжелую технику, броню к линии боевого соприкосновения. Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены" - сказал командир экипажа Ка-52М, с позывным Самара.