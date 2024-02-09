Отличившимся в зоне СВО военнослужащим инженерного соединения ЦВО вручили награды

Они получили медали "За отвагу“, "За храбрость“ II степени, и "За боевые отличия“

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государственные награды и ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации получили военнослужащие отдельного инженерного соединения Центрального военного округа, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Награждение прошло в районе сосредоточения вблизи линии боевого соприкосновения в Серебрянском лесничестве. Представитель командования соединения поздравил военнослужащих и вручил медали "За отвагу“, "За храбрость“ II степени, Жукова, "За боевые отличия“, а также ведомственные медали Минобороны России "За разминирование“, - отмечается в сообщении.

Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Центр" проводят разминирование районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины. Также военнослужащие инженерных войск ежедневно отрабатывают десятки обращений мирных жителей, которые обнаруживают на своих участках и сельхозугодьях снаряды и другие взрывоопасные предметы.