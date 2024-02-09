МО РФ заявило об уничтожении двух артиллерийских систем ВСУ на купянском направлении

В военном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных целей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчеты двух самоходных пушек "Пион" Западной группировки войск уничтожили гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневых позиций артиллерии ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы расчетам 203-мм самоходных пушек 2С7 "Пион" для нанесения огневого поражения. Расчеты "Пионов" незамедлительно осуществили наведение пушек и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных целей.