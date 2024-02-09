Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск в зоне СВО

Глава Минобороны поблагодарил командующих группировками за умелое руководство войсками, а личный состав - за успешные наступательные действия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих по обстановке в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Шойгу поблагодарил командующих группировками за умелое руководство войсками, а личный состав - за успешные наступательные действия. Глава Минобороны РФ поручил держать вопросы ритмичного и непрерывного снабжения группировок войск в районах проведения СВО на особом контроле.

После проверки работы штаба группировки войск прикрытия государственной границы РФ Шойгу поставил задачу дополнительно выделить ударные и разведывательные средства.

Министр обороны России также ознакомился с материалами объективного контроля уничтожения некоторых вражеских целей, таких как реактивная система залпового огня HIMARS и зенитный ракетный комплекс С-300. В Минобороны РФ отметили, что Шойгу также доложили об уничтожении склада боеприпасов Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении и артиллерийской системы М777 американского производства в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики.