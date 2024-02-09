Росгвардия сбила БПЛА у расположения подразделения в Херсонской области

По данным ведомства, сбитым объектом оказался разведывательный мультироторный БПЛА иностранного производства

ГЕНИЧЕСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к расположению подразделения ведомства в Херсонской области, сообщили ТАСС в региональном управлении Росгвардии.

"Дрон был замечен на подлете к расположению подразделения ведомства в Херсонской области. Повисев в воздухе, он начал удаляться, но через несколько секунд потерпел крушение в результате критического попадания из автомата", - рассказали в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что сбитым объектом оказался разведывательный мультироторный БПЛА иностранного производства.