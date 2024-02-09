Разработчик заявил о превосходстве "Краснополя-М2" над Excalibur в помехозащищенности

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что это связано с разницей в принципах наведения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новейший российский управляемый боеприпас "Краснополь-М2" превосходит натовский Excalibur по помехозащищенности из-за разницы в принципах наведения, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") по итогам выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

"Насколько нам известно, сейчас применение противником Excalibur на фронте значительно сократилось, в том числе и благодаря российским средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС), потому что он у них в основном работает по GPS. Отсутствие сигнала GPS не дает применять его эффективно. Поэтому одно из преимуществ "Краснополя" - его высокая помехозащищенность", - сообщили в холдинге.

Комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель.