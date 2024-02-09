Освобожденных из украинского плена российских военных доставили в Москву

Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказали там.

Ведомство опубликовало в официальном Telegram-канале соответствующее видео. "Даже не верится, рады, что живы-здоровы. Первые часы на родной земле. Нас так встретили, переодели во все новое, приятно, что нас ждали", - поделился впечатлениями один из российских военных.

В четверг в военном ведомстве сообщили, что сто российских военных возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории, взамен передано столько же украинских военнопленных. Власти Объединенных Арабских Эмиратов оказали посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении из украинского плена российских военнослужащих, добавили в МО РФ.

О предыдущем обмене оборонное ведомство сообщало 31 января. Тогда 195 российских военнослужащих были возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали 195 бойцов Вооруженных сил Украины.