Омские специалисты планируют оснастить перспективных боевых роботов зрением и ИИ

Как уточнили разработчики, устройства автоматики, в частности, позволят заменить человека в боевых ситуациях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты Омского автобронетанкового инженерного института (филиал Военной академии материально-технического обеспечения) будут вести работы по оснащению наземных боевых робототехнических комплексов на колесной и гусеничной платформах собственной разработки техническим зрением и искусственным интеллектом. Об этом говорится в сообщении газеты "Красная звезда".

"Планируется оснастить комплексы техническим зрением и внедрить элементы искусственного интеллекта. Устройства автоматики позволят заменить человека в боевых ситуациях или использовать для работы в условиях, несовместимых с людскими возможностями", - говорится в сообщении.

Роботы на колесной и гусеничной платформах прошли испытания на полигоне в Московской области. "По итогам испытаний принято решение о доработке роботов в Военном инновационном технополисе "ЭРА". Инженеры иннограда займутся улучшением системы связи для повышения ее качества и стабильности, а также достижения устойчивости к воздействию средств радиоэлектронного подавления", - подчеркивается в сообщении.