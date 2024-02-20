Фотографии и документы героев с Дальнего Востока показали во время форума в Хабаровске

После завершения форума экспозицию передадут в один из музеев города

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Истории героев России из дальневосточных регионов с фотографиями из архивов их семей, документами и личными записями представили на выставке "Герои и подвиги" во время форума "История для будущего. Дальний Восток" в пространстве арены "Ерофей" в Хабаровске. Об этом сообщил ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Выставка рассказывает истории героев, чья жизнь и служба связана с Дальневосточным федеральным округом. Мы собрали уникальные фотографии, копии наградных документов, письма, дневниковые записи героев", - сказал Мягков.

Соавторами выставки стали семьи героев, которые поделились материалами из личных архивов и воспоминаниями о бойцах-участниках спецоперации. В частности, экспозиция рассказывает о военнослужащих из Амурской области, Еврейской автономии, Приморья, Хабаровского края, Бурятии и других регионов.

"Когда читаешь наградные материалы современных героев - будто читаешь те же строки из наградных листов Великой Отечественной войны. "Вызвал огонь на себя", "прикрывал личный состав при выходе из-под обстрела", "был ранен или контужен, но из боя не вышел" - как тут не вспомнить библейское "по делам их - узнаете их". Подвиги наших воинов являются свидетельством неразрывной связи поколений", - отметил Мягков.

На фотографиях запечатлены моменты из жизни военных. Снимки сделаны во время учебы и досуга, спортивных соревнований, в период военной службы. После завершения форума выставка будет передана в один из музеев Хабаровска.

Другие проекты

В рамках форума развернуты также другие экспозиции, сообщили агентству в РВИО. Это выставка "Герои Российской Федерации и СССР", где представлено 20 фотографий, выставка "Исторические даты ВОВ", проект, рассказывающий о начальной военной подготовке и об истории спецоперации. Также представлена экспозиция краевого музея имени Н. И. Гродекова "Хабаровский процесс", посвященная судебному процессу 1949 года над японскими военнослужащими, которые ставили эксперименты на людях и готовили бактериологическое оружие против СССР.

Для участников форума работает и выставка "Герои СВО", это свыше 20 графических новелл с историями летчиков, танкистов, десантников и разведчиков. Героев специальной военной операции нарисовали педагоги и студенты факультета анимации Университета "Синергия". Свою выставку представила также "Российская газета".

"Это 20 фотографий, снятых в зоне военной операции. К каждому снимку есть QR-код, отсылающий к материалу, который вышел на страницах издания. Это военные действия, работа волонтеров, первый гражданин России из Донбасса и другие", - рассказал ТАСС директор дальневосточного филиала газеты Сергей Сайко.

О форуме

Всероссийский военно-исторический форум "История для будущего. Дальний Восток" проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов. Будут затронуты темы преподавания истории в школах, поддержки участников СВО, жителей Новороссии и Донбасса.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом совместно с правительством Хабаровского края при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.