Кадыров сообщил, что университет спецназа в Чечне будет носить имя Путина

С начала спецоперации на территории центра прошли подготовку 16 тыс. добровольцев

ГРОЗНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Российский университет спецназа в Чечне будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Приезд заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева стал для нас весомым поводом, чтобы озвучить решение назвать Российский университет спецназа именем верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина", - написал он.

По словам Кадырова, решение назвать центр именем Путина было принято еще в момент основания университета. "Поэтому я официально заявляю, что <...> Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - заявил Кадыров.

Ранее он сообщил о создании в Грозном нового района имени президента РФ на территории площадью более 200 га. В регионе уже есть проспект и центр дзюдо имени Путина.

Российский университет спецназа располагается в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. С начала спецоперации на территории центра прошли подготовку 16 тыс. добровольцев.