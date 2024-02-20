Шойгу: план контрнаступления ВСУ был разработан сотрудниками из Польши и Прибалтики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Польше и странах Прибалтики создавали план контрнаступления, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор к Крыму. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"Противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, перерезать коридор в Крым, <…> а планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан, и по сей день работает <…> в ближнем зарубежье - а ближнее для них это Польша и Прибалтика", - сказал Шойгу.