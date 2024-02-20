Шойгу: выделенные средства и талантливые предприниматели помогли развить ОПК России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кратное увеличение производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России состоялось за счет средств, выделенных на его мобилизацию, и "нового поколения предпринимателей", которые включились в эту работу. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"За это время было принято очень много важных мер. Во-первых, были выделены средства на мобилизацию промышленности, что позволило увеличить производство боеприпасов, во-вторых, появилось очень много тех, кто никогда не занимался боеприпасами или ремонтом техники, а сейчас взялись за это, и таких очень много, - отметил глава оборонного ведомства. - У нас есть предприятие, которое, стартовав с нуля, через четыре месяца производит боеприпасов столько, сколько фактически все страны НАТО производят за месяц. Это такое, наверное, новое поколение предпринимателей, которые работают на страну, на победу, и их много".