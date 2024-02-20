Шойгу: подготовка к операции по освобождению Авдеевки велась с осени 2023 года

Министр обороны отметил, что российские войска к определенному моменту достигли уровня, когда по украинским войскам совершалось 460 ударов в сутки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Подготовка к операции по освобождению Авдеевки велась с осени 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"Подготовка к операции началась достаточно давно и, собственно, она сама напрашивалась. Напрашивалась, чтобы на севере и юго-западе Авдеевки создать достаточное количество сил, чтобы их выдержать в восточном направлении. И Генеральным штабом была спланирована эта работа. Мы вели подготовку к ней с осени прошлого года, в октябре-ноябре, с этого времени. И когда мы вели эту подготовку, мы понимали, что это укрепрайон, который укреплялся девять лет. Девять лет создавались ходы, бетонные сооружения, и все под землей. Тогда была поставлена задача сосредоточить там максимальное количество оружия, которым мы можем работать не по площадям, а с большой точностью", - сказал он.

Министр обороны отметил, что российские войска к определенному моменту достигли уровня, когда по украинским войскам совершалось 460 ударов в сутки. "Тогда была поставлена задача сосредоточить там максимальное количество оружия, которым мы можем работать по площадям с большой точностью. И мы к какому-то моменту достигли уровня, когда у нас было 460 таких ударов в сутки. <…> Примерно 200 тонн каждые сутки ложилось фактически с точностью 8-10 м. По такой 500-килограммовой бомбе 8-10 м - представляете себе?" - сказал Шойгу.