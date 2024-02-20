Путин заявил, что Крынки полностью под контролем ВС РФ

Президент России ранее выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление все новых бойцов, причем хорошо подготовленных

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Крынки находятся под полным контролем Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Михаил Юрьевич [Теплинский] доложил, что этот населенный пункт [Крынки] на левом берегу Днепра, практически, ну не практически, а полностью под нашим контролем", - сказал президент.

Ранее Шойгу доложил Путину об освобождении Крынок, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в свой плацдарм.

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы закрепиться на плацдарме, однако без достаточного успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление все новых бойцов, причем хорошо подготовленных. 14 декабря глава государства заявлял, что присутствие ВСУ в районе Крынок скоро закончится.