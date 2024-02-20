Шойгу: количество БЛА в войсках РФ выросло в 17 раз, боеприпасов - в 17,5

Министр обороны РФ отметил, что это позволяет с уверенностью смотреть в будущее

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в российских войсках выросло в 17 раз, боеприпасов - в 17,5 раз, танков - в 6 раз. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"Естественно, идет усиление бронетехники. Мы ставим мангалы (навесы, защищающие от беспилотников - прим. ТАСС), идет усиление бронезащиты на БТР и БМП. Мы практически в 6 раз увеличили количество танков, они совершенствуются и модернизируются. У нас в 17 раз увеличилось количество беспилотных летательных аппаратов. В 17,5 раз у нас увеличилось количество боеприпасов, как артиллерийских, так и реактивных. Это, конечно, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, хотя работа очень напряженная", - сказал он.