Шойгу: в освобождении Авдеевки участвовали российские летчики с боевым опытом в Сирии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские летчики, получившие боевой опыт в Сирии, принимали участие в освобождении Авдеевки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"И, наверное, во многом благодаря нашим летчикам, которые, кстати сказать, практически все получили боевой опыт в Сирии, имели по 100, по 200 боевых вылетов, а здесь уже, наверное, больше. И летчики, и отряды, которых я с трудом, язык у меня поворачивается, называю добровольцами, потому что это глубокие профессионалы, которые конкретно ветераны, которые, отряд ветеранов, с командиром этого отряда Владимир Владимирович [Путин] встречается", - сказал Шойгу.