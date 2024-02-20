20 февраля, 15:58,
обновлено 20 февраля, 16:37

Шойгу: Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе

© ТАСС/ Ruptly

Таких проектов нет, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не размещает в космосе ядерное оружие. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, который отметил, что на Западе эту тему подняли снова на "высокой эмоциональной ноте".

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"Владимир Владимирович, хочу сказать сначала: во-первых, у нас этого нет. Во-вторых: они знают, что у нас этого нет <...> - размещения ядерного оружия в космосе, я именно это имею в виду. Размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам", - сказал он.

"Но, тем не менее, поднимают шум", - подчеркнул Шойгу. 

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