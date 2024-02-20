Шойгу: Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе

Таких проектов нет, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не размещает в космосе ядерное оружие. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, который отметил, что на Западе эту тему подняли снова на "высокой эмоциональной ноте".

"Владимир Владимирович, хочу сказать сначала: во-первых, у нас этого нет. Во-вторых: они знают, что у нас этого нет <...> - размещения ядерного оружия в космосе, я именно это имею в виду. Размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам", - сказал он.

"Но, тем не менее, поднимают шум", - подчеркнул Шойгу.