Шойгу: ВСУ для прорыва в сторону Крыма сосредоточили у Крынок четыре бригады морпехов

По словам главы МО РФ, именно этому препятствовали все те силы России, которые были там сосредоточены

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали прорвать оборону российских войск в районе Крынок и для этого сосредоточили там четыре бригады. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"Если говорить конкретно про Крынки, то там намечалось основное место прорыва, и туда были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника. Это хорошо оснащенные, подготовленные, отдохнувшие соединения, которые должны были осуществить этот самый прорыв, и создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развертывания сил", - сказал Шойгу.

По его словам, именно этому попрепятствовали все те силы РФ, которые были там сосредоточены.