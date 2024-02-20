Шойгу: российская армия в ходе СВО становится все более сильной и оснащенной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская армия по мере продолжения специальной военной операции (СВО) становится все более сильной, оснащенной, опытной и сплоченной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"Чем дольше продолжается операция и боевые действия, тем сильнее, оснащеннее, опытнее и сплоченнее становится российская армия. Здесь я с этим полностью согласен, потому что даже по итогам 2023 года мы видим, насколько вырос уровень всех командиров, всех наших подразделений. Здесь мы можем сказать, что сегодня это уже другая армия", - сказал он.