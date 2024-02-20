Шойгу: ВСУ в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами - октокоптерами типа "Баба-Яга". Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину.

"Работа [по выдавливанию ВСУ из Крынок] <…> была очень непростая, потому что с правого берега шли постоянные обстрелы, работала очень активно артиллерия, очень активно работали и FPV-дроны и беспилотники. Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками - и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов - но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет "Баба-Яга", по-разному", - сказал Шойгу.