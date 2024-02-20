Путин назвал безрассудными действия ВСУ в Крынках, когда они лезли и лезли в ловушку

Президент РФ обратил внимание, что Украина тем не менее может повторить свои попытки закрепиться в этом месте

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Направление все новых и новых украинских отрядов на плацдарм в районе Крынок был безрассудным, силы Украины фактически "лезли и лезли" в ловушку, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства обратил внимание министра, что Украина тем не менее может повторить свои попытки закрепиться в этом месте.

"Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, - обратил внимание президент. - Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду". "Это дорога в один конец", - согласился Шойгу.

Путин обратил внимание на сдачи в плен в этом районе. "Если кто-то остался - не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен", - отметил президент РФ.

Глава государства и верховный главнокомандующий назвал успехи ВС РФ хорошей работой и поздравил с зачисткой Крынок министра обороны, "Генштаб, командование на месте, всех военнослужащих".