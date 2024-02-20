Шойгу: оставшимся единичным военным ВСУ у Крынок предлагают сдаться

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что вокруг Крынок остались, вероятно, единицы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), им всем предлагают сдаться.

"Где-то один остался, где-то два остались, конечно, им всем предлагают сдаться. Мы две недели назад по вашему поручению притащили туда все, что касается громкоговорителей, там вдоль [берега] ездят, сейчас уже и по берегу ездят, объявляют постоянно", - проинформировал глава Минобороны.

По его словам, также распространяются листовки и СМС-сообщения. "Продолжаем эту работу, даже если видим и понимаем, что там остались, может быть, единицы", - добавил Шойгу.