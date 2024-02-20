Шойгу: задачей ВСУ в Крынках было обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска

По словам главы Минобороны, ВСУ сосредоточили в Крынках 4 бригады 30-го корпуса морской пехоты - тех, кто воевал на разных направлениях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в населенном пункте Крынки Херсонской области стояла задача обеспечить прорыв в сторону Крыма. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"У них задача была - тот самый прорыв - туда, на Армянск, Перекопск, в ту сторону", - сказал глава Минобороны.

По его словам, ВСУ сосредоточили в Крынках 4 бригады 30-го корпуса морской пехоты - тех, кто воевал на разных направлениях. "Они очень крепкие ребята. Часть из них была в Мариуполе, они были хорошо подготовлены, обучены, в том числе за рубежом, вооружены", - рассказал Шойгу.