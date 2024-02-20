Шойгу: работы по постановке на дежурство "Сарматов" и "Пересветов" почти завершены

Министр обороны России отметил, что два полка уже стоят на вооружении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работы по постановке на боевое дежурство ракетных комплексов "Сармат" и комплексов лазерного оружия "Пересвет" находятся на высоком уровне завершенности. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"Они (Запад и Соединенные Штаты Америки - прим. ТАСС) знают, что у нас в довольной высокой стадии завершения работы и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату". "Авангард" - завершена работа, два полка уже стоят на вооружении, на боевом дежурстве", - сказал он на встрече с главой государства.