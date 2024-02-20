Шойгу: свыше 1,8 тыс. военных РФ повторно вернулись в зону СВО после четвертого ранения

Глава МО РФ отметил, что "это о чем-то говорит"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 800 российских военнослужащих продолжали повторно возвращаться в зону СВО даже после четвертого ранения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

"У нас почти 1 800 человек, которые вернулись на фронт после четвертого ранения. Они ранены, отличились, вернулись, опять ранены, отличились, вернулись. В четвертый раз. Это о чем-то говорит, согласитесь. То есть, они могли бы сказать: все, комиссуйте, навоевался, хватит", - сказал Шойгу.