Освобождение Авдеевки и "народный" ОПК. О чем Шойгу рассказал главреду ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Операция в Авдеевке войдет в учебники, а освобождение Крынок на левобережье Днепра фактически ставит точку в украинском "контрнаступлении". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

Министр поделился подробностями отражения "контрнаступления", рассказал о появлении в России "народного оборонно-промышленного комплекса" и оценил последние обвинения Вашингтона в адрес Москвы относительно размещения оружия в космосе как приглашение к диалогу.

ТАСС собрал основные тезисы Шойгу.

О "контрнаступлении"

Российская разведка вскрыла подготовку "серьезного контрнаступления" в начале 2023 года. Киев сосредоточил "не 100, не 200 человек" - почти 160 тыс. военных, 800 танков и более 2,5 тыс. единиц другой бронетехники, порядка 150 самолетов и вертолетов.

Президент РФ Владимир Путин решил создать "глубокоэшелонированную линию обороны на всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая насчитывала более 2 тыс. км": "Сделано это было потому, что мы не могли ждать, где, когда мы определим точное место [удара]".

Сама операция разрабатывалась за пределами Украины, а ее итоги показали, что западные методы ведения боевых действий "не являются такими уж уникальными, успешными": "Ни вы, ни я не назовете ни одного места, где они бы провели хоть одну мало-мальски [успешную] операцию, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия".

Украина потеряла 166 тыс. человек убитыми и ранеными, более 800 танков и почти 2,4 тыс. боевых бронированных машин, свыше 120 самолетов и вертолетов. "Фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины Leopard уничтожены".

Украинским военным не удалось дойти даже до первой линии российской обороны, но это не значит, что "контрнаступление" отразили "с какой-то там легкостью": "Это была большая, тяжелая, боевая работа".

Об Авдеевке

Подготовка к освобождению Авдеевки началась достаточно давно: "Наверное, с осени прошлого года - октябрь, ноябрь, все это время".

В Минобороны понимали, что Авдеевку укрепляли девять лет. "Тогда была поставлена задача сосредоточить там максимальное количество оружия, которым мы можем работать по площадям с большой точностью".

Отход украинских сил из города был "далеко не организованным": "Они не забирали тела погибших, бросали раненых, оставили большое количество вооружений, военной техники. <...> Конечно, Авдеевка была большим сюрпризом для них".

Операция по освобождению Авдеевки "войдет в учебники": "Генеральный штаб сделал все, чтобы она прошла с минимальными потерями и максимальной эффективностью".

Российские военные развивают наступление: сейчас в районе Авдеевки освобождены уже 72 кв. км, а всего на всех направлениях - 317 кв. км.

О Крынках

Освобождение Крынок в Херсонской области фактически ставит точку в украинском "контрнаступлении".

Зачистка села завершена - если раньше остававшиеся там украинские военные "в буквальном смысле <...> рыдали и просили об эвакуации", то уже сутки таких просьб не было. "В прошлые сутки проявилось двое, им было предложено сдаться, они, к сожалению, отказались".

Под Крынками Киев сосредоточил четыре бригады морской пехоты - "очень крепкие ребята", но в итоге потерял 3,4 тыс. человек.

О "народной оборонке"

Мобилизация промышленности позволила увеличить производство боеприпасов, в этот процесс активно включился бизнес: "У нас есть предприятие, которое, стартовав с нуля, через четыре месяца производит боеприпасов столько, сколько фактически все страны НАТО производят за месяц".

Производство оружия и боеприпасов в России возросло в разы. "Это, конечно, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, хотя работа очень напряженная".

"Появилась такая вещь, которую мы у себя называем "народный оборонно-промышленный комплекс". Народный, потому что, представьте, человек пек хлеб, перестал, на свои деньги взял оборудование и начал выпускать FPV-дроны. Денег не берет, просит комплектующие. Таких сотни. Предприятий сотни, не людей".

В беспилотной авиации за несколько месяцев сделан "гигантский шаг": "Сегодня у нас применение FPV-дронов исчисляется сотнями [единиц] в сутки, а производство - тысячами в сутки".

О пополнении армии и изменении общества

В Вооруженные силы РФ в прошлом году по контракту набрали 540 тыс. человек: "Это позволило создать нам резервную армию - шесть дивизий. Сегодня это обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу". С начала года набрано уже 50 тыс. человек, "и они продолжают идти".

Российская армия с начала специальной военной операции серьезно изменилась, это "уже другая армия". "Уже, как и общество, мне кажется. <...> Отшелушивается вся эта публика, которая должна отшелушиться".

О докладах Путину

Нельзя говорить, что Путина "информируют" о специальной военной операции, он "постоянно в курсе событий": "Это не информирование, это управление. Управление, как и должно быть, со стороны верховного главнокомандующего".

"Естественно, доклады у нас идут ежедневно и не по одному разу. Они бывают и днем, и ночью. В случае необходимости докладываем немедленно".

Об обвинениях США в адрес РФ