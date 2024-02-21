МО РФ сообщило, что старшина Морозкин уничтожил БПЛА, несмотря на угрозу артобстрела

В ведомстве также рассказали о рядовом Денисе Кузнецове, который выполнял задачи по несению боевого дежурства и возведению фортификационных сооружений в районе одного из населенных пунктов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало, как старшина Кирилл Морозкин сбил коптер из стрелкового оружия, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела.

"Старшина Кирилл Морозкин выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию мест расположения своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника. Находясь на наблюдательном посту при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Кирилл Морозкин обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Кирилл огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о рядовом Денисе Кузнецове, который выполнял задачи по несению боевого дежурства и возведению фортификационных сооружений в районе одного из населенных пунктов.

"В ходе ведения инженерных работ неоднократно подвергался минометно-артиллерийскому обстрелу противника. Во время несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения, с помощью антидронового ружья подавил сигнал управления БПЛА противника, который осуществлял фото- и видеосъемку строительства фортификационных сооружений подразделением", - отметили в военном ведомстве.