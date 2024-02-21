Замглавы МО РФ вручил 15 орденов Мужества отличившимся при освобождении Авдеевки бойцам

Виктор отметил высокий боевой дух военнослужащих

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества военнослужащим, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки в ДНР.

"Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 90 танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Заместитель главы военного ведомства в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения 15 орденов Мужества", - говорится в сообщении Минобороны.

Горемыкин отметил высокий боевой дух бойцов и поздравил их с высокими наградами. Кроме того, замглавы МО поблагодарил военнослужащих за проявленные ими мужество, стойкость и профессионализм: "Настоящие воины: крепкие, смелые. На таких держится наша страна".