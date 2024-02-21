Бойцы РФ рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бойцы одного из штурмовых отрядов Центральной группировки ВС РФ рассказали, как устанавливали государственный флаг на здание городской администрации Авдеевки. Соответствующие кадры распространило Минобороны РФ.

"Не было задачи идти прямо к администрации, просто проходили здание за зданием, чистили квартал, досматривали дома. Вышли к администрации <…>, вышли на командование, чтобы нам доставили флаг. Триколор был сброшен с дрона, после чего мы его и повесили", - рассказал командир группы с позывным Артист.

Боец с позывным Хром поделился, что после водружения флага группа испытала чувство гордости за армию. "Это большая победа была, что мы взяли Авдеевку, это незабываемые ощущения, и словами, наверное, их не передать", - сказал Хром, добавив, что в этот момент вокруг еще были противники, также продолжалась работа артиллерии.

Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.