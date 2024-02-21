Под Купянском танкисты группировки "Запад" уничтожили опорный пункт и бойцов ВСУ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки уничтожено несколько украинских бронемашин вместе с личным составом.

По данным Минобороны, танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуют в составе бронегрупп как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. "Танкисты бьют по укреплениям противника, скрытым в лесопосадках. Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что приоритетной целью являются укрепления и боевая техника ВСУ.