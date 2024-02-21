Боец РФ рассказал, что трофейные БМП из Авдеевки послужат на стороне российских войск

В Минобороны России отметили, что ВСУ оставили несколько десятков единиц бронетехники и крупнокалиберной артиллерии как на территории самого города, так и на позициях, расположенных на окраинах и в промзоне

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Захваченные при штурме Авдеевки трофейные бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут использованы российскими войсками для выполнения задач специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал заместитель командира батальона по вооружению ВС РФ с позывным Клевер.

"Это БМП-1, брошенная ВСУ буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них - уже М113, американские. Данная машина [БМП-1] сейчас подкрасится, нанесем наши тактические знаки - и будет уже служить нам. Бросили ее при отходе, понимали, что уже попали в котел. Очень много побросали и таких - БМП-1, в основном все американские М113. Вот наши "коробочки" - они намного лучше. Проходимые, а если брать по обслуживанию, то намного проще, чем американские", - рассказал он на видео Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что войска Украины оставили несколько десятков единиц бронетехники и крупнокалиберной артиллерии как на территории самой Авдеевки, так и на позициях, расположенных на окраинах города и в промзоне, покидая его территорию во время ударов РФ.