Войска РФ за сутки уничтожили четыре украинских БПЛА на купянском направлении

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили на купянском направлении четыре украинских беспилотника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, в том числе две "Валькирии", "Фурия" и "Баба-яга", - сказал Бигма.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы «Ланцетами» были поражены три самоходки "Гвоздика", 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 и буксируемое орудие М119 производства США.