Минобороны России сообщило об уничтожении экипажами Т-72Б3 блиндажа ВСУ

В ведомстве уточнили, что огонь корректировали с помощью беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожили блиндаж с военными Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танковые экипажи Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующие в интересах штурмовых подразделений десантно-штурмового соединения на запорожском направлении, работают на переднем крае и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику. <…> Экипажи танков Т-72Б3 выезжают на закрытую огневую позицию и открывают огонь по противнику. Средства объективного контроля фиксируют, как с расстояния около 5 км поражается укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.

Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры зафиксировали попадания. Танкистами практикуется стрельба как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой. "Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию", - отметили в военном ведомстве.