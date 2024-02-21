Минобороны России сообщило об уничтожении позиций ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что артиллеристы применили гаубицы Д-30

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции разведчики группировки войск "Восток" обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ, окопавшихся на своих позициях", - говорится в сообщении.

В МО РФ подчеркнули, что артиллерия уничтожает не только статичные цели. "Самая запоминающаяся цель - это вражеская самоходная установка, которая была в движении. Приходилось работать с корректурой. Работали до последнего, пока не попали. Это была самая такая трудная цель - ее все ждали, чтобы вовремя попасть, уничтожить эту технику", - приводит ведомство слова командира орудия Д-30 с позывным Маяк.