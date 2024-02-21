МО РФ заявило, что танкисты ЗВО с закрытых позиций поражают цели на расстоянии до 15 км

В военном ведомстве подчеркнули, что танкисты регулярно меняют позиции для избежания ответного огня со стороны украинской артиллерии или дронов-камикадзе

ТАСС, 21 февраля. Экипажи танков Т-72БЗМ группировки войск "Запад" ведут огонь по навесной траектории по укреплениям и технике противника. При помощи разведки с воздуха дальность стрельбы из закрытых позиций может составлять до 15 км, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-72Б3М группировки сил "Запад" ведет огонь из закрытых позиций. Это означает, что танкисты стреляют навесом по координатам так же, как это делает артиллерия. Цель может находиться на удалении до полутора десятков километров. В этом случае полагаться приходится на разведку с воздуха", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что танкисты регулярно меняют позиции для избежания ответного огня со стороны украинской артиллерии или дронов-камикадзе. "На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту", - добавили в Минобороны.

"Танк Т-73Б3М 2023 года выпуска. Машина примечательна тем, что на ней установлена дополнительная динамическая защита и так называемый антидроновый козырек - уже штатный, то есть уже с завода танк пришел с ним. И этот козырек так же оснащается динамической защитой. Кроме того, здесь стоит многоканальный прицел наводчика отечественного производства 1-ПН-96, который хорошо себя зарекомендовал", - рассказал командир танковой роты с позывным Гонзалес.

Т-72БЗМ - усовершенствованная версия Т-72Б3. По данным производителя машины - "Уралвагонзавода", - танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества, динамической защитой "Реликт".