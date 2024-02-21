Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке

Начальник Генштаба ВС России также подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой "Центр"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции. На командном пункте группировки начальник Генерального штаба ВС РФ вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою", - сообщили в ведомстве.

"Генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны.