Боец РФ рассказал о совершении обманного маневра во время взятия Авдеевки

Одна из групп прошла более 3 км по трубе в тыл противника, а другая совершила обманный маневр по отвлечению внимания на себя, сообщил военнослужащий с позывным Тор

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские войска во время взятия Авдеевки смогли закрепиться на одной из улиц населенного пункта благодаря действиям двух групп. Одна из них прошла более 3 км по трубе в тыл противника, а другая совершила обманный маневр по отвлечению внимания на себя, сообщил военнослужащий с позывным Тор, принимавший участие в маневре.

"Состояла задача пройти по трубе по газовой - 1,5 высота, по воде - там вода была, 3 км 700 м, выйти и попасть на Третью улицу <…> Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар. Ехать с двумя танками и с "бэхой" (боевой машиной пехоты - прим. ТАСС), прорываться через "Царскую охоту" - нас там атаковала артиллерия, они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу выйти и закрепиться там <...> Получилось, что мы создали обманный маневр для отвлечения противника", - сказал он на видео, распространенном Минобороны РФ.

Военнослужащий уточнил, что в результате противника удалось отвлечь. "Полночи били кассетами, дронами, мы отбивались", - отметил боец. Когда была дана команда отойти, подразделения отошли, добавил он.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову отмечал, что Генштаб сделал все возможное, чтобы освобождение Авдеевки прошло с минимальными потерями и максимальной эффективностью.