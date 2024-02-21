Якутия направит в зону СВО снегоболотоходы производства местной компании

Техника пройдет испытания в боевых условиях

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Якутия направит в зону специальной военной операции вездеходы "Бэргэн" производства местной компании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колесных вездехода (снегоболотоход) "Бэргэн" с противоосколочной защитой", - говорится в сообщении со ссылкой на министра по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрия Лепчикова.

Как уточняется, в отличие от квадроциклов "Сокол", вездеходы "Бэргэн" имеют закрытый кузов, на который навешиваются бронелисты. Грузоподъемность машин превышает 1 тонну. "Вездеходы "Бэргэн", имеющие хорошие отзывы от охотников и рыбаков за отличную управляемость и высокую проходимость по пересеченной и заболоченной местности, пройдут теперь испытания в боевых условиях", - отметили в правительстве.

Квадроциклы "Сокол", производство которых ведется на территории Якутии, приспособлены к езде в различных дорожных условиях, преимущественно по грунтовым дорогам и местности на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, оттаявшей тундре и болотам. Они могут преодолевать и небольшие водные преграды. Технику поставляют в зону СВО.