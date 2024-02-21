21 февраля, 08:45,
обновлено 21 февраля, 09:20

Путин заявил, что ВС смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам президента, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил РФ

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

Президент России вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил РФ. 

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