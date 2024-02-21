Рабочая группа по СВО предложила передавать конфискованное оружие бойцам

Добровольцев со стажем от полугода в СВО предложили освободить от последующего прохождения срочной службы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по СВО направила доклад президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложила, в частности, передавать конфискованное огнестрельное оружие на нужды бойцов специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

"Предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть, недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым", - написал он.

Помимо этого, в докладе предлагается освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО и обеспечить сохранение прав участников спецоперации на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования.

Рабочая группа также выступила с инициативой гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий - по инвалидности и по потере кормильца, - и не учитывать место прописки участника спецоперации при назначении региональных мер поддержки его родителям.