Титановые подлодки "Псков" и "Нижний Новгород" ожидают модернизации

По данным источника ТАСС, ремонт пока не ведется

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Титановые атомные подводные лодки "Псков" и "Нижний Новгород" проекта 945А (шифр "Кондор") Северного флота, находящиеся на судоремонтном заводе "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", Снежногорск, Мурманская область), пройдут ремонт с модернизацией, но пока он не начинался. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Первоначально планировалось, что в ходе работ титановые корпуса подлодок останутся без доработки, а все системы станут новыми. Но пока эта концепция не реализуется. Ремонт титановых лодок не начинался", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Основное ударное оружие субмарин проекта 945А - крылатые ракеты и торпеды. Они - единственные титановые лодки в составе ВМФ России. Рабочая глубина погружения субмарин проекта 945А - 520 м, предельная - 600 м. Автономность плавания - 100 суток. Подводная скорость - 35 узлов, экипаж - 65 человек.