ВС РФ за сутки отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".