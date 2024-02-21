ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи на авдеевском направлении

ВСУ потеряли до 450 военнослужащих

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Противник потерял до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял "до 450 военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, реактивную систему залпового огня "Град", а также гаубицу Д-30".