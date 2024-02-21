Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 210 военных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили на южнодонецком направлении контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новозлатополя Запорожской области и нанесли огневое поражение двум бригадам противника у Владимировки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 210 военных и 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области и нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 танка, 3 автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.