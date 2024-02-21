В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 75 военнослужащих

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 75 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana, сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Zuzana словацкого производства и 2 гаубицы Д-30.