Замминистра обороны РФ вручил награды участникам СВО в госпитале Вишневского

Юрий Садовенко также передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны России Сергея Шойгу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко посетил филиал № 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, где вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Замминистра обороны РФ вручил ордена Мужества командиру огнеметного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову. Также Юрий Садовенко вручил отличившимся военнослужащим восемь медалей "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени", - говорится в сообщении.

Садовенко передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

В ходе встречи он пообщался с военнослужащими, поздравил их с Днем защитника Отечества и ответил на интересующие вопросы. "Начальник госпиталя полковник медицинской службы Артем Мельчаков доложил заместителю министра обороны РФ об организации лечения военнослужащих, получивших ранения. Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, в госпитале делается все для их скорейшего выздоровления", - добавили в военном ведомстве.