МО РФ рассказало о связисте, установившем под артобстрелом дополнительные ретрансляторы

В военном ведомстве отметили, что они позволили повысить устойчивость передачи данных и оперативно скорректировать артиллерию, тем самым остановить контрнаступление украинских войск и уничтожить живую силу противника

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о начальнике связи мотострелкового батальона, младшем лейтенанте Радмире Назарове, который перевел радиостанции батальона на заранее подготовленный резервный канал, а после этого лично выдвинулся на передовые позиции, где установил дополнительные ретрансляторы для увеличения дальности связи.

"Противник, стремясь лишить российские войска управления, применил в районе расположения подразделений бригады средства подавления радиоканалов и навигации. Понимая, что отсутствие связи между подразделениями лишает возможности командование оперативно руководить подчиненными, а также корректировать артиллерийский огонь, Радмир перевел все радиостанции батальона на заранее подготовленный резервный канал. С целью увеличения дальности и обеспечения устойчивой связи младший лейтенант Назаров лично выдвинулся на передовые позиции, где, несмотря на артиллерийский обстрел, используя грамотную маскировку установил на деревьях дополнительные SFR ретрансляторы", - сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что установленные ретрансляторы позволили повысить устойчивость передачи данных и оперативно скорректировать артиллерию, тем самым остановить контрнаступление украинских войск и уничтожить живую силу противника. Кроме того, налаженная младшим лейтенантом по резервным каналам связь позволила оперативно передавать на позиции информацию о перемещении объектов противника.

В военном ведомстве также рассказали о гвардии ефрейторе Павле Брандте, который служил старшим наводчиком реактивного артиллерийского взвода, выполнял задачу по огневому поражению критически важных объектов, живой силы и техники противника.

"Артиллерийский расчет, в составе которого действовал гвардии ефрейтор Брандт, получил задачу нанести огневое поражение по месту сосредоточения противника. Передвигаясь непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения, Павел выбрал наиболее удобную позицию для боевой машины, в одиночку рассчитал установки стрельбы и добился успешных результатов попадания с первого снаряда. В результате огневого налета было уничтожено два автомобиля с боеприпасами и до 15 человек личного состава противника", - отметили в военном ведомстве.